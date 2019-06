Incendio nell'ascensore, una persona intossicata

Incendio nell'ascensore in una palazzina di quattro piani, a Grado, in via dell'Orsa Maggiore, nella prima serata di ieri, intorno alle 21. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una prima partenza dal Distaccamento di Monfalcone, le fiamme sono divampate nell'ascensore e il fumo si è immediatamente diffuso, denso, nella tromba delle scale.

A dare l'allarme è stata l'inquilina del quarto piano. Una persona che ha respirato il fumo della combustione, che si trovava sul pianerottolo, è stata assistita dal personale medico di un'ambulanza e portata in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile si sono concluse poco prima di mezzanotte. Le cause sono in corso di accertamento. Potrebbe trattarsi di un problema di natura elettrica. Sul posto anche i militari dell'Arma della stazione di Grado.