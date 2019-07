Incendio nella notte a Reana, distrutto un deposito

Un incendio è divampato, per cause accidentali, intorno alle 4 di questa notte a Qualso di Reana, in un deposito di via Cornappo. A dare l'allarme è stata una donna che abita vicino all'area finita in cenere. Dal Comando di Udine dei Vigili del Fuoco sono aggiunti tre mezzi, tra cui un'autobotte.

Il deposito, dove erano stati stoccati materiali vari e legna, è andato completamente distrutto. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e contenuto le fiamme, poi definitivamente domate. Nessuno è rimasto ferito. Le operazioni sono terminate intorno alle 6.