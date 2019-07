Incendio nella pineta di Lignano

I vigili del fuoco sono impegnati dalle 14 di oggi nello spegnimento di un incendio scoppiato nella pineta a Lignano. L'ara interessata dal rogo, divampato nella zona del Kursaal, è di 300 metri per 400 metri.

Sul posto ci sono i pompieri volontari di Lignano e quelli del Distaccamento permanente della località balneare, mentre da Udine è stato inviato un mezzo antincendio boschivo. Non sono minacciati edifici e nessuno è rimasto intossicato. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche la Guardia di Finanza.