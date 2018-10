Incidente a Basaldella: tre auto coinvolte e traffico bloccato

Incidente nel tardo pomeriggio a Basaldella, lungo la Strada provinciale 89 che conduce a Campoformido in prossimità del distributore di carburanti Repsol. Verso le 18, per cause in corso di accertamento, tre vetture si sono scontrate. Una delle utilitarie è finita ruote all'aria. Notevoli le ripercussioni sul traffico, a quell'ora molto intenso, poiché per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati è stato necessario chiudere il tratto dell'ex provinciale. Le auto dirette verso il centro di Basaldella sono state fatte tornare indietro, effettuando la manovra di inversione di marcia nel parcheggio del distributore. Stessa sorte per chi da Basaldella procedeva verso Campoformido.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale dell'Uti Friuli centrale e i Vigili del fuoco di Udine.