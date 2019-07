Incidente a Bivio Paradiso, gravissimo un motociclista

Grave incidente stradale in località Bivio Paradiso, nel comune di Castions di Strada, intorno alle 14.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei agenti della Polizia Locale Medio Friuli di Codroipo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate una moto e un'auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero sanitario. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di Muzzana del Turgnano, elitrasportato nel nosocomio di Udine. Sarebbe in condizioni molto gravi.