Incidente, poco dopo le 18.30, a Fanna, a pochi passi dal Municipio. Due auto, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate. Una passeggera è rimasta incastrata nell'abitacolo di una delle vetture. Per liberarla, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, che hanno dovuto utilizzare il gruppo idraulico da soccorso.

L'infortunata è stata quindi affidata al personale del 118, sul posto con l'ambulanza.