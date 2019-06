Grave incidente, poco prima delle 11, a Lignano Sabbiadoro. All'incrocio tra via Latisana e via Tarvisio, vicino al bar Al Gambero, un'auto e un motorino, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il giovanissimo centauro, un ragazzo di 16 anni, che ha riportato gravi lesioni. Il ferito è stato soccorso dal personale medico dell'eliambulanza, che lo ha trasportato in volo l'ospedale di Trieste.