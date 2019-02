Incidente a Pozzuolo, gravissimo un centauro

Grave incidente nella notte a Cargnacco di Pozzuolo del Friuli all'intersezione tra via Lumignacco e via Tomba Antica. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 23.30 si è verificato uno scontro tra uno scooter e un altro veicolo.

A restare gravemente ferito il conducente del motorino, rovinato sull'asfalto, soccorso dal personale medico di una ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. Per lui la prognosi è riservata. Versa in pericolo di vita.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro; per rilievi e accertamenti i carabinieri della stazione di Mortegliano.