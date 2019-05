Incidente a Praturlone: esce di strada e si cappotta

Incidente nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 maggio, in località Praturlone, in comune di Fiume Veneto, dove una donna per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto, finendo ruote all'aria. La guidatrice non ha riportato traumi ma, dopo essere stata aiutata ad uscire da alcuni passanti che hanno assistito all'incidente, è stata portata in ospedale per accertamenti dal personale sanitario giunto sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. Sul posto anche i carabinieri.