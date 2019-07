Incidente a Cortale di Reana del Rojale intorno alle 13. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una vettura e una moto. Ad avere la peggio il centauro che, rovinato sull'asfalto, ha riportato la frattura di una gamba. Soccorso dal personale medico di un'ambulanza, è stato trasportato in ospedale.