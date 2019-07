Incidente a Sacile, un ferito incastrato

Scontro frontale tra due auto, poco dopo le 19.30, all'altezza del centro commerciale la Serenissima, a Sacile. L'impatto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è stato notevole e una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo.

Per estricare il ferito è stato necessario il lavoro congiunto di vigili del fuoco di Pordenone e del personale sanitario. I pompieri hanno provveduto a posizionare il collare sanitario per prevenire lesioni al rachide cervicale e a somministrare ossigeno grazie al materiale sanitario di cui sono equipaggiati. Due persone sono state trasportate con l'ambulanza in ospedale per le cure del caso.