Incidente a San Giovanni, donna incastrata in auto

Incidente, poco prima delle 7, a San Giovanni al Natisone, all'incrocio tra la regionale 56 e via Giassico. Una Peugeot, diretta verso Udine, si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con una Toyota Yaris, che arrivava dalla strada laterale.

Nel violento impatto, la conducente della Yaris è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco di Cividale a liberarla dalle lamiere, prima di affidarla al personale sanitario, che l’ha trasportata all’ospedale di Udine. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza i mezzi. Dei rilievi si è fatta carico una pattuglia della Polizia stradale.