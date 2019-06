Incidente a Venzone, il centauro non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta Giuseppe Emerati, l'uomo di 69 anni di Attimis che, nel pomeriggio di domenica, era rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la Pontebbana, tra Venzone e Portis. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e questa mattina si è spento in ospedale, dove era ricoverato.

Mentre viaggiava sul suo scooterone era rovinato sull'asfalto, dopo lo schianto frontale tra due auto, una Focus e una Punto. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Gemona Del Friuli, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e i sanitari con due ambulanze.