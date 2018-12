Incidente al palaghiaccio di Pontebba dove un turista che sta trascorrendo le ferie di Natale in Alto Friuli, un ragazzo di 26 anni, è caduto mentre stava pattinando.

Nell’impatto ha riportato un serio trauma cranico e un trauma importante anche al volto. Soccorso dagli addetti alla sicurezza dell’impianto, che lo hanno trasportato a bordo pista, il giovane è stato poi affidato alle cure mediche dell’elicottero sanitario.

Stabilizzato, è stato poi trasportato in volo all’ospedale di Udine. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Pontebba.