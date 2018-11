Incidente all'incrocio tra via Marsala e via Melegnano

Una giovane di 22 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto a Udine, poco dopo le 13, all'incrocio tra le vie Marsala e Melegnano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale del Friuli Uti Centrale giunta sul posto per i rilievi, le tre auto si sono tamponate in prossimità dell'incrocio.

La 22enne, che risiede a Udine, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Udine. Illesi gli altri due conducenti, un uomo di 73 anni di Fagagna e una 52enne di Udine.