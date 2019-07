Incidente col muletto, grave un operaio

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Cave del Predil, a Tarvisio, all'interno dello stabilimento "Metallurgia Cave" di via delle Miniera. Un operaio che stava conducendo un muletto all'interno dello stabilimento, per cause in corso di accertamento, è andato a urtare un collega, un uomo di 45 anni di Malborghetto Valbruna; quest'ultimo ha riportato una lesione molto importante alla gamba ed è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Trieste.

Accolto in terapia intensiva, per lui la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro e i carabinieri; il muletto è stato posto sotto sequestro.