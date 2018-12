Ieri sera incidente in A28 in direzione Portogruaro, all’uscita del casello di Sacile Est, dove si sono scontrati una auto e un furgone Ducato, la prima condotta da una donna di 48 anni di Vittorio Veneto, finita in ospedale con ferite serie ma non in pericolo di vita e il furgone condotto invece da un uomo di 73 anni di Torre di Mosto, che è rimasto illeso.

Sul posto pompieri e polstrada di Pordenone.