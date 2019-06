Incidente in autostrada, chiusa la A4 tra Latisana e Portogruaro

Ennesimo tamponamento in autostrada fra due autovetture e un autocarro con un ferito lieve, verso le 16 di oggi, martedì 11 giugno. La A4 Venezia-Trieste è stata chiusa nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia, per consentire i soccorsi e far defluire il traffico, contentendo i rallentamenti.





E' stata predisposta l'uscita obbligatoria a Latisana per chi prosegue verso Venezia, per consentire il deflusso del traffico che risultava bloccato nel tratto interessato. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, il 115 e i soccorsi meccanici che porteranno via i tre mezzi coinvolti nell’impatto.

Alle 16.30 si segnalano code a tratti fra il bivio A4/A23 e Latisana verso Venezia.