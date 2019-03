Incidente in notturna sulla Di Prampero

Intervento notturno dell'eliambulanza nella tarda serata di ieri quando è stato lanciato l'allerta al numero unico 112 da parte del Servizio di vigilanza e soccorso della Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo, diretto dal vice questore Miconi.

Erano circa le 21 quando, lungo le piste di Tarvisio, nel tracciato della Di Prampero, due sportivi del Friuli Occidentale, residenti a Spilimbergo e ad Aviano, si sono scontrati per cause in corso di accertamento nella parte finale della pista.

Lo sciatore avianese è stato trasportato fino all'eliacottero che poi lo ha portato in volo a Udine. È rimasto ferito in maniera seria; per lui la prognosi è di politrauma agli arti; non sarebbe in pericolo di vita.