Incidente in via Molin Nuovo: quattro feriti tra cui due bambini

Scontro tra due auto, sabato alle 16, all'incrocio tra via Molin Nuovo e via Fusine. Quattro le persone ferite, due donne e due bambini che viaggiavano a bordo di una Mercedes guidata da una 42enne di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, una Skoda Fabia che viaggiava in via Fusine, e' andata a collidere contro la Mercedes che, proveniente dalla periferia, percorreva via Molin Nuovo verso il centro citta'. Tutti i coinvolti sono stati accompagnati al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, il 118 ed i VVFF.