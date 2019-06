Incidente, nella tarda mattinata, lungo la Costiera triestina. Un'auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è cappottata, finendo ruote all'aria in mezzo alla strada, all'altezza della galleria naturale.

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con la viabilità in tilt. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento