Incidente mortale a Beano di Codroipo

Tragedia della strada lungo la provinciale 99 a Beano di Codroipo, poco dopo le 17.30. Un 48enne di Basiliano, Michele Bertolutti, ex calciatore, che stava viaggiando da solo su una Opel, proveniente dalla frazione di Goricizza e diretto a Villaorba, ha perso il controllo della vettura all'altezza della progressiva chilometrica 16.

Ha sbandato prima a destra e poi a sinistra, per finire poi la sua corsa in un fosso a bordo strada. La Opel è cappottata e il 48enne è morto sul colpo.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari, giunti sul posto con un'automedica e un'ambulanza. Per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale del Medio Friuli, per rilievi e accertamenti, e i vigili del fuoco volontari di Codroipo.