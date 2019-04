Incidente nella notte, quattro ragazzi finiscono in ospedale

Incidente nella notte a Ruda, lungo la strada regionale 351 dove, poco dopo l’una e mezza, si sono scontrate due auto. Nell’impatto, molto violento, sono rimasti feriti in maniera seria quattro giovani friulani. La strada è stata subito chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso; è atterrato anche l’elicottero sanitario.

Sulla regionale sono arrivati anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, oltre a due ambulanze. Sono rimasti feriti una ragazza di Mariano del Friuli di 28 anni, che era al volante di una Kia, e un ragazzo di Cervignano di 23 anni, che stava guidando invece una Alfa Romeo Mito. Coinvolti anche due passeggeri, un ragazzo di Aquileia di 26 anni e una ragazza di Terzo di Aquileia di 26 anni. Tutti sono stati portati in ospedale. Le auto, distrutte, sono state rimosse intorno alle 4 di questa mattina. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.