Incidente stradale a Fontanafredda

Incidente stradale fra due autovetture a Fontanafredda in via Valstort. Tre persone coinvolte, una delle quali rimasta incarcerata nell'abitacolo. I Vigili del Fuoco di Pordenone hanno dovuto pertanto utilizzare il gruppo divaricatore-cesoia oleodinamico, rimuovendo le portiere del lato sinistro dell'autovettura per permettere l'estricazione del ferito e consentire ai sanitari prestare le cure necessarie. Successivamente i Vigili provvedevano a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto il 118 di Pordenone e la Polizia stradale di Pordenone.