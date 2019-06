Incidente sul lavoro a Maniago: operaio ferito alla gamba

Incidente sul lavoro questa mattina, poco dopo le 7, alla C*Blade Spa Farcing & Manufacturing di Maniago, ditta specializzata nella produzione di pale forgiate per turbine a vapore di impianti termici e nucleari. Un operaio, un rumeno di 38 anni residente a Maniago, durante le operazioni di pulizia di uno stampo è stato colpito da un cuneo metallico del peso di 120 chili, che gli ha provocato una ferita alla gamba destra. Immediatamente soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Pordenone, ma non è in pericolo di vita. All’azienda di via d’Aronco sono arrivati anche i carabinieri di Maniago e il personale della Spisal per determinare eventuali responsabilità.