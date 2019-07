Incidente sulla rotonda, ferito un vespista

Incidente questo pomeriggio a Udine all’altezza della rotonda tra via Renati e via Caccia. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate una Vespa Piaggio e una Nissan. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, 42 anni, di Tavagnacco, rimasto ferito in maniera seria nell’impatto. Illeso il conducente dell’auto, un 75enne di Buttrio. Sul posto i sanitari con un’ambulanza e i vigili del fuoco.