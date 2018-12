Incidente sulle piste: ferita una donna

Primo incidente sulle piste da sci in Friuli della stagione degli sport invernali 2018/2019. A restare ferita, nel comprensorio sciistico dello Zoncolan, sulla pista 2, in località Laugiane, è stata una donna di 42 anni di Moruzzo che stava sciando con il marito.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 11.15 di oggi, la donna ha perso l'equilibrio ed è caduta, ruzzolando per circa 10 metri e riportando diverse lesioni, in particolare all'anca e al braccio sinistro.

È stata soccorsa dal personale medico dell'eliambulanza che, vista la zona, ha calato un componente dell'equipe sanitaria col verricello.

Sul posto, operativi da oggi, il Servizio della Polizia di Stato di Sicurezza e Soccorso in montagna coordinato dal Commissario di Polizia di Stato di Tolmezzo, diretto dal vicequestore Alessandro Miconi.