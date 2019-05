Incidente tra mezzi pesanti in A4, un morto e un ferito grave

Incidente mortale, poco dopo le 16.30, in A4, fra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia. Particolarmente pesante il bilancio: una persona ha perso la vita, mentre un'altra versa in condizioni molto gravi.

La dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, ma sembra si sia trattato di un tamponamento fra quattro mezzi pesanti. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico: le operazioni di rimozione dei mezzi e di soccorso hanno richiesto la chiusura del tratto interessato.

Sul posto al lavoro il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, l’elisoccorso, il 118 e i soccorsi meccanici. Per consentire agli operatori di svolgere tutti gli interventi di soccorso è stata chiusa l’entrata di Villesse in direzione Venezia e istituita l’uscita obbligatoria a Villesse.

Segnalati rallentamenti per curiosi fra Palmanova e Villesse verso Trieste e code in entrata alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia.



Aggiornamento alle 19

Resta ancora chiuso il tratto autostradale della A4 Villesse – Palmanova in direzione Venezia dove si è verificato l’incidente e la riapertura non è prevista a breve. Lo schianto, che ha coinvolto quattro mezzi pesanti, si è verificato all’altezza del comune di Aiello del Friuli, tre chilometri dopo la barriera di Villesse. Nel momento in cui è avvenuto l’impatto non c’erano code, né sono attivi cantieri.Alle 18.45Autovie Venete sta facendo defluire il traffico consentendo ai veicoli leggeri di percorrere il tratto in contromano fino all’entrata del casello di Villesse. Da qui i mezzi possono percorrere la viabilità ordinaria e rientrare al casello di Palmanova per proseguire in autostrada in direzione Venezia. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria di Villesse. Rimangono ancora code in uscita a Redipuglia.