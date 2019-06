Incidenti nella notte, feriti tre giovani

A Palazzolo dello Stella, a Casali Moretton, il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, cappottandosi. È successo poco dopo le 23.30. Nell'impatto sono rimasti feriti una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 27 anni, rispettivamente di Pordenone e di Udine. Soccorsi dall'equipe medica di un'ambulanza, sono stati portati in ospedale a Latisana. Non sono in pericolo di vita. Viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris che poi è stata recuperata dal soccorso stradale. Per i rilievi e tutti gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri, per la messa in sicurezza del mezzo ai vigili del fuoco.

Nella prima serata di ieri, invece, un ragazzo di 15 anni che stava viaggiando insieme a un gruppo di amici su un motorino ha perso il controllo dello scooter ed è rovinato sull'asfalto. È successo lungo la strada che porta al mare, a Trieste, proveniente da Duino. Immediati i soccorsi da parte del personale sanitario; il ragazzino, della zona, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Ha riportato alcune lesioni agli arti inferiori, per fortuna non gravi. Rilievi dei carabinieri.