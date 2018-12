Incubo appalti

L’obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre scorso, di partecipare alle gare d’appalto solo per via telematica si sta rivelando per gli artigiani un incubo. Ecco cosa non va.

- Appalti al rallentatore, in particolare quelli di importo più basso gestiti dai Comuni e molto spesso appannaggio delle imprese artigiane

- e-Appalti Fvg, il portale delle stazioni appaltanti del Friuli-Venezia Giulia, prevede procedure di registrazione e partecipazione ai bandi troppo farraginose

-Carenza di formazione dei piccoli artigiani e necessità di affidarsi a personale amministrativo o a consulenti con aggravio dei costi

- Incertezza sui destini delle centrali di committenza legate alle Uti e sulle procedure seguite da ogni stazione appaltante

- Entrata in vigore delle norme sulla fatturazione elettronica