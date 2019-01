Influenza: 65enne grave a Pordenone

Un 65enne di Azzano X è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Pordenone per una grave forma influenzale. Si tratta del primo caso grave di influenza nel Friuli occidentale.



Alla spossatezza e ai più classici sintomi influenzali sono subentrate difficoltà respiratorie che hanno aggravato un quadro clinico già di per sé compromesso dalla presenza di altre patologie. Non è l'unico caso strettamente monitorato, però. Nel reparto di pneumologia di Pordenone sono ricoverate altre due persone, un 75enne e un 50enne, per l’aggravarsi dei sintomi influenzali, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.



Anche a Udine la scorsa settimana un paziente si è presentato con i sintomi dell’influenza e dopo un breve ricovero è stato dimesso.



C’è da dire che in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati della rete di monitoraggio Influnet attivata dal Ministero della Sanità, non è ancora scoppiata l’epidemia influenzale. I casi segnalati dai medici che monitorano la situazione per ora sono al di sotto della soglia di guaria. Il picco influenzale, però, in regione è atteso in queste settimane.