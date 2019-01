Infortuni sul lavoro, Fvg maglia nera: 29 le vittime

Aumenta il numero degli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. E, purtroppo, aumenta più che nel resto d'Italia. Anzi, per la precisione, la nostra regione è al secondo posto per incremento percentuale degli incidenti. Peggio di noi fa solo la provincia di Bolzano.

I dati sono dell'Inail e dicono che, nel 2018, in Friuli Venezia Giulia il numero degli infortuni è aumentato del 3,92%, quasi quattro volte la media nazionale che è stata dello 0,92%. In termini assoluti, gli incidenti sono stati 17.246 (651 in più del 2017). Come dire: ogni giorno, in regione, si sono infortunati 47 lavoratori. Sabato, domeniche e feste comprese.

Purtroppo di questi lavoratori 29 hanno perso la vita. Tre in più rispetto al 2017. A Udine va il triste primato di ben 17 vittime, sette in più del 2017. Sei le morti in provincia di Pordenone, quattro in quella di Gorizia, due a Trieste.

Ci s'infortuna un po' a tutte le età, ma soprattutto fra i 45 e i 49 anni e, ancor di più, fra i 50 e i 54. In queste due fasce l'aumento del numero d'incidenti è netto rispetto al 2017 e ben 11 sono state le vittime.

Dalla relazione resa nota nei giorni scorsi dall'Inail si rileva anche un dato positivo: in Friuli Venezia Giulia calano nettamente i casi di malattie professionali. Una tendenza opposta a quella nazionale. Nella nostra regione le denunce sono diminuite del 4,6%; in Italia sono aumentate del 2,5%.