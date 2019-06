Infortunio sul lavoro a Prato Carnico, in località Pesariis, nella macchia di Pra di Bosco. Durante alcune operazioni di sistemazione di una centralina idroelettrica, eseguiti per conto di una ditta elettrica carnica, un operaio è scivolato per diversi metri e ha perso conoscenza. È stato soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie.