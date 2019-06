Infortunio sul lavoro, grave un operaio

Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio, a Ceolini di Fontanafredda, in via Antonini. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, un operaio è caduto da un'altezza di circa due metri ed è rovinato a terra battendo violentemente il capo.

Soccorso immediatamente dai colleghi e, quindi, dal personale medico di un'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale. Ha riportato un trauma al volto. L'operaio stava lavorando all'interno di un cantiere. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.