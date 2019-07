Infortunio sul lavoro, operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro in una ditta di San Daniele del Friuli che si occupa di spedizioni. Per cause in corso di accertamento, mentre stava guidando un muletto per movimentare della merce, un operaio del posto, di 47 anni, è andato a sbattere contro un elemento di metallo. Nell'impatto ha riportato lo schiacciamento di una gamba.

Soccorso prima dai colleghi e quindi dal personale medico di un'ambulanza, è stato trasportato in ospedale a San Daniele per un controllo. Per fortuna le lesioni sono state giudicate lievi.