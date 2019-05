Infortunio sul lavoro a Budoia, travolta da un mezzo in movimento

Grave infortunio sul lavoro nella zona industriale di Budoia. E' accaduto questa mattina, intorno alle 9, nel piazzale della ditta V. & V. Di Varnier Roberto & C. Sas di via I Maggio.

Per cause in corso di accertamento, una dipendente della ditta, una 51enne di Roveredo in Piano, che stava camminando nell'area esterna dell'azienda è stata travolta da un mezzo in movimento.

La donna è stata soccorsa immediatamente dai colleghi, che hanno allertato il 112. Sul posto il personale medico dell'elisoccorso, che ha trasportato la ferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i Carabinieri di Polcenigo e gli ispettori dell'azienda sanitaria.

La vittima, dalle prime informazioni, sarebbe in condizioni gravi.