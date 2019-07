Infortunio sul lavoro in una stalla di Mereto di Tomba nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento, un'operatrice agricola che stava mungendo una vacca è rimasta colpita da un gancio dell'impianto della mungitura automatica. È rimasta ferita gravemente al capo, ma è rimasta sempre cosciente.

È stata soccorsa prima dai colleghi e poi dal personale sanitario, prima di essere elitrasportata all'ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.