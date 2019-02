Insegnanti di sostegno: 230 posti in Fvg ma ne servirebbero 400

Sono 230 i posti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Università di Udine per formare nuovi insegnanti di sostegno che rispondano al fabbisogno della nostra regione. In Friuli Venezia Giulia i dati più recenti indicano che ci sono più di 2 alunni con disabilità per ogni insegnante di sostegno disponibile, mentre risultano mancare 400 docenti specializzati nell’organico regionale.



Oltre 14mila posti in tutta Italia

Con le nuove norme, approvate nelle scorse settimane, in totale con questo primo bando sono 14.224 i posti in tutta Italia per i laureati che vogliono intraprendere questo percorso dopo aver superato le prove di accesso ai corsi che si terranno il 28 marzo di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria, il 29 marzo di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.



Sindacati critici

“Si tratta di una partenza tardiva rispetto alle necessità, che però speriamo produca benefici a lungo termine – commenta Massimo Gargiulo, segretario generale provinciale di Flc CGIL Udine -. A oggi più di un insegnante di sostegno su 3 non ha specializzazione quindi speriamo che la situazione migliori. A conti fatti, però, chi inizierà a frequentare i corsi non potrà essere operativo prima di settembre 2020, ammesso che si aprano i concorsi e le graduatorie per i posti vacanti. In quest’ottica, chi ha più chance di lavorare sono quelli che già sono docenti precari”.