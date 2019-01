Inseguimento in mare tra Slovenia e Grado: fermato un diportista della Bassa

Si è trattato di un inseguimento degno dei migliori film americani quello che, questa mattina, ha incuriosito Grado: una pattuglia della Polizia slovena ha intercettato proprio nelle acque dell’Adriatico prospicenti all’Isola l’imbarcazione di un diportista della Bassa Friulana.

L’operazione è cominciata presto – attorno alle 8.30 del mattino – quando gli agenti sloveni hanno notato due barche, di lunghezza pari a cinque metri ciascuna, gettare qualcosa in acqua. L’inseguimento, come detto, è poi proseguito fino alle acque territoriali italiane e si è concluso a Grado, con la cattura di una sola delle barche fuggitive.

Questo anche grazie all’intervento di supporto della Guardia Costiera di Monfalcone e di Grado, della Polmare e della Guardia di Finanza.

All’interno dell’imbarcazione, poi, è stata trovata attrezzatura professionale riconducibile alla pesca al tonno, molto presente in questi ultimi anni anche nell’Adriatico, ma vietata proprio in questo periodo dell’anno da norme europee.

La trasgressione al divieto può costare dai 6mila ai 24mila euro. Questa, secondo gli inquirenti, la causa principale che ha visto la fuga dei diportisti. La capitaneria di Porto ha sequestrato, poi, alcune canne da pesca rinforzate e ha provveduto a sanzionare l’uomo per attrezzatura non conforme. L’altro si è dileguato, invece, in direzione Portopiccolo.

L’intervento dei cani antidroga, invece, ha dato esito negativo.