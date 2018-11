Intervento di soccorso sul Monte Colombera

Le squadre di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivate alle 18 per una richiesta di soccorso da parte di una persona in difficoltà sul Monte Colombera, nel Gruppo del Col Nudo - Cavallo. Un escursionista ha chiesto aiuto tramite il 112 dicendo di aver smarrito il sentiero del ritorno dopo essere partito questa mattina dal Rifugio Arneri in Piancavallo.

La posizione della persona è stata individuata tramite SMS Locator agganciando la rete telefonica della regione Veneto, dato che la posizione è sul confine tra le due regioni: i soccorritori del Veneto hanno passato le coordinate della posizione ai colleghi del Friuli Venezia Giulia.

Ci vorrà qualche ora perché la si riesca a raggiungere: presumibilmente si tratterà di risalire a piedi quasi mille metri di dislivello.