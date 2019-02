Investe il pedone e fugge, è caccia al pirata

Brutto incidente ieri sera intorno alle 18 quando a Zugliano di Pozzuolo del Friuli è stata investita una persona anziana mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il conducente del veicolo, con targa probabilmente straniera, forse austriaca, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Mortegliano, non si è fermato e ha proseguito la sua marcia.

Il pedone investito, un anziano del posto, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non versa in pericolo di vita. Chiunque abbia assistito alla scena deve mettersi in contatto con i carabinieri; è caccia al pirata della strada.