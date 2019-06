Investe un cavallo nella notte, auto distrutta

Intervento dei vigili del fuoco questa notte, poco dopo l'1.30, ad Azzano Decimo, in via delle Rimembranze, all'altezza del civico 125, sulla strada che porta a Tiezzo. Il conducente di un'auto si è trovato improvvisamente davanti un cavallo che non è riuscito a evitare.

Nell'impatto l'animale è morto sul colpo. E' stato necessario intervenire con l'autogru dei pompieri per rimuovere la carcassa. Illeso il conducente della macchina. La vettura ha riportato notevoli danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pordenone.