Investito dal treno: ripresa la circolazione sulla Linea Casarsa-Portogruaro

Tragedia, poco dopo le 13, lungo la linea ferroviaria Casarsa Portogruaro, sospesa per consentire i soccorsi e le formalità di rito. Un treno regionale, a quell'ora carico di studenti, ha investito e ucciso un uomo, nei pressi di un passaggio a livello regolarmente funzionante a Prodolone, come sottolinea una nota di Rtf. La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di San Vito al Tagliamento e di San Giovanni di Casarsa alle 13:18 di oggi, lunedì 3 giugno, per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona.

È ripreso alle 16.40 il traffico ferroviario sulla linea a binario unico. Nel corso dell’interruzione dieci treni regionali sono stati cancellati e le corse sostituite con autobus.