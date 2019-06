Un uomo di 65 anni è stato investito sulle strisce pedonali in via Buttrio, a Udine, davanti al bar Florida, verso le 19 di questa sera. Una Ford Focus non è riuscita a evitare l'impatto, centrando l'uomo che risiede nelle vicinanze.

Soccorso da alcuni passanti, il 65enne è stato stabilizzato dai sanitari e portato in ospedale a Udine. Sul posto, per i rilievi, anche gli agenti della Polizia Municipale.