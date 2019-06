Italpol scongiura un incendio nel park del tribunale

Le guardie giurate dell’Italpol hanno evitato, questa mattina, che il parcheggio del tribunale di Padova venisse interessato da un vastissimo incendio. Italpol, titolare del servizio di vigilanza da sette anni, presidia con una decina di uomini il Palazzo di Giustizia patavino, con postazioni ai varchi d'ingresso di avvocati, dipendenti e magistrati e all’ingresso del garage sotterraneo, dove trovano posto un centinaio di veicoli.

Ed è proprio in questa struttura che una guardia in giro di ronda, attorno alle 7.30 di oggi, si è accorta che un’auto stava andando a fuoco. L’agente ha subito dato l’allarme alla centrale operativa che ha provveduto a far intervenire i vigili del fuoco e, con lo stesso operatore, è andato in supporto al collega.

In pochi secondi è stata rintracciata la proprietaria del veicoli che si è precipitata sul posto aprendo la portiera. In pochi secondi il garage è stato fatto evacuare, visto che si era sviluppata una grossa quantità di fumo. Dopo un’ora, la situazione era tornata alla normalità.

Certo è che se le guardie giurate, riferisce il vice comandante dell’Istituto Davide De Lorenzi, fossero arrivate qualche secondo dopo, c’erano un centinaio di auto dotate di serbatoio che avrebbero rischiato di esplodere da un momento all’altro. Il Procuratore Generale si è congratulato con il personale dell’istituto di vigilanza friulano per la tempestività con la quale gli agenti si sono mossi.