Incidente mortale, nel tardo pomeriggio, a Fontanafredda. Poco prima delle 18.30, una Bmw, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrata contro il muretto di recinzione di un’abitazione, in via Francesco Baracca.

Nel violento impatto, l’auto si è divisa in due parti. Nulla da fare per il conducente, un 31enne. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, le ferite riportate erano troppo gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Pordenone.