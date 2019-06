La affianca in bici e le ruba da borsa, donna ferita

Una donna di Udine che stava viaggiando in bici è stata affiancata in via Poscolle nel tardo pomeriggio di ieri da un altro ciclista che le ha strappato la borsa che aveva nel cestino.

Il rapinatore, che l'ha fatta cadere a terra, è stato descritto come un giovane uomo, alto e magro. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia di Stato della Questura di Udine per identificarlo.

La donna, una cittadina ucraina, si recherà nel pomeriggio negli uffici della Questura per sporgere formale querela. Ha riportato alcune lesioni superficiali agli arti nella caduta sull'asfalto. Le sono stati sottratti 80 euro e alcuni documenti personali che conservava nella sua borsa.