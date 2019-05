La Brigata Pozzuolo in partenza per l'Afghanistan

La Brigata Pozzuolo del Friuli è in partenza per l’Afghanistan dove svolgerà per 6 mesi una missione di addestramento delle forze armate e della polizia di quel Paese. L’area di destinazione è la parte orientale della provincia di Herat. Al comando del generale Giovanni Parmiggiani saranno 800 i militari impegnati appartenenti a diversi reparti: il reggimento lagunari Serenissima, il Genio Guastatori di Udine, il reggimento logistico di Remanzacco, il reggimento d’artiglieria Voloire e altre aliquote di numerose specialità a supporto. Dopo cinque mandati in Libano, per la Brigata Pozzuolo è la prima volta in Afghanistan.