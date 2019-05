La Cassazione dice no ai bimbi con due papà

In Italia è vietata la trascrizione nei registri civili del provvedimento che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore concepito con la tecnica della maternità surrogata e una persona che non abbia con lui alcun rapporto biologico. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione, pubblicata oggi, che si è espressa in merito al caso di una coppia omosessuale trentina che aveva avuto due figli in Canada, mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne: una incaricata di mettere a disposizione gli ovociti, l'altra delegata alla gestazione. I due papà avevano chiesto la trascrizione dell’atto registrato in Ontario sulla base dell'interesse superiore del minore. Ma la Suprema Corte ha rigettato la loro richiesta.

“Non può essere trascritto nei registri dello Stato civile italiano il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d'intenzione)”, si legge nel provvedimento n. 12193.

La Corte ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia “si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione”.

La Cassazione, però, non ha escluso la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, come, ad esempio, l'adozione. Una possibilità alla quale molte altre coppie che si trovano nella stessa situazione potrebbero ipotizzare di far ricorso.

La scorsa estate, in un'inchiesta del settimanale Il Friuli, avevamo raccontato la storia di Stefano e Alberto, due papà udinesi che avevano scelto la California per procreare. "Siamo stati molto attenti all’aspetto etico e posso assicurare che non c’è costrizione, né esplicita né implicita nei confronti della madre", ci avevano raccontato. "Guardando indietro sembra davvero un’odissea, ma quando i bambini sono nati, prematuri, e sono dovuti restare mesi in ospedale, tutto questo è sembrato ininfluente. Adesso ci sono i nostri bambini e la nostra vita è tutta per loro. Alla faccia di chi parla di scelta egoistica: ogni genitore sa bene che, quando nasce un figlio, la sua vita si proietta completamente verso di lui”.

"Sappiamo che i nostri figli dovranno essere forti e cercheremo di prepararli, raccontando loro la verità e trasmettendo la consapevolezza di quello che sono, educandoli al rispetto di tutte le diversità. Una cosa, però, ci dà speranza: a fronte di una politica attuale che non vuole riconoscerci come famiglia, nel nostro Friuli abbiamo trovato una società civile che ci ha accolto fin dal primo giorno”.

C'è anche chi ha accolto con soddisfazione la sentenza, a cominciare dalla Fondazione CitizenGO Italia, co-promotrice del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona. “Adesso i Sindaci fuorilegge che hanno trascritto nei loro registri comunali atti di nascita stranieri di bambini avuti con l’utero in affitto devo adeguarsi al principio e cancellare queste trascrizioni illegittime, mentre chiediamo urgentemente al Governo di promuovere una moratoria internazionale contro questa pratica barbara e inumana e al Parlamento di incardinare una Legge che renda l’utero in affitto reato universale”, ha commentato il direttore della fondazione Filippo Savarese.