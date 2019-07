La maltratta davanti ai figli, arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia locale a Trieste per maltrattamenti nei confronti della sua compagna. L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi, tramite agenti in borghese che stavano monitorando la situazione, emersa da alcune segnalazioni giunte al nucleo di Polizia giudiziaria.

Il fermo è avvenuto quando la donna, approfittando di un attimo di distrazione del compagno, era riuscita a scappare dall'appartamento per chiedere aiuto ai passanti. Il convivente, accortosi della sua fuga, aveva cominciato a inseguirla fino a quando non è stato bloccato dagli agenti. Dopo una breve colluttazione con la Municipale, l'uomo è stato immobilizzato. Con l'ausilio di alcuni colleghi, è stato quindi accompagnato in Caserma e poi nel carcere di via Coroneo, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

All'uomo sono sono contestati i reati di maltrattamento contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale.